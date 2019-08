L’ex-footballeur brésilien de 41 ans et sa compagne sont sortis en mer à bord du Perla et se sont baignés. Photographié torse nu, Ronaldo a suscité de nouveaux commentaires sur son poids

Souriant et détendu malgré son embonpoint, “R9” suscite toujours l’admiration et le respect de ses millions d’admirateurs ! L’ancien avant-centre de l’Inter Milan, du Real Madrid et de la Seleção les a à nouveau émerveillés.