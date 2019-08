L’émigré retrouve son épouse enceinte de 5 mois des œuvres de son meilleur ami

En rentrant au bercail après une longue absence de cinq ans, O. Diallo qui voulait faire une surprise à son épouse a été plus que pétrifié en trouvant celle-ci dans les bras de son meilleur ami.

C’est une histoire d’adultère assez singulière. Qui met aux prises deux amis, l’un émigré, et l’épouse de celui-ci. Cette histoire de mœurs continue de défrayer la chronique dans la capitale orientale, particulièrement au quartier Saré Guilél de Tambacounda. Cette histoire a pris départ il y’a prés d’une décennie quand O. Diallo faisait la connaissance de la jeune fille A. Diallo (25 ans) domiciliée au quartier Pont. La passion était telle entre les amoureux que le mariage est inévitable. O. Diallo et A. Diallo se marient. L’union est célébrée avec faste. Le couple s’arrange rapidement pour se trouver un nid douillet au quartier Saré Guilél et commence à fonder leur foyer. Tout va bien dans le meilleur des mondes. D’ailleurs, de cette union sont nés deux enfants.

Cependant, O. Diallo, à été obligé de laisser sa famille au bercail pour aller tenter sa chance à l’étranger pour mieux gagner sa vie et entretenir son épouse et ses deux enfants. Il se rend en Espagne via la Libye et laisse derrière lui son épouse A. Diallo qui gère comme elle peut la lourde charge de l’éducation de ses deux enfants. Fatiguée d’attendre son époux O. Diallo depuis des années sans argent et sans travail, A. Diallo a noué une relation amoureuse avec l’ami intime de son époux A. Ba.