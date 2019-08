Riz au lait crémeux (sombi)

Riz au lait – Sombi

Le riz au lait est préparé à bien des occasions : pour les gamins en guise de goûter, parce qu’on veut un repas rapide et pas cher, ou parce qu’on veut un excellent petit dessert qui peut être simple mais aussi très sophistiqué.

Au Sénégal ce dessert très délicieux est appelé sombi, et on le prépare avec du lait et du fromage blanc (appelé le plus souvent lait caillé).

En France la recette du riz au lait peut aller du simple au plus sophistiqué avec en plus des fruits, de la vanille, du chocolat, etc.

Je vous propose ici une recette de base simple, que vous pourrez ensuite agrémenter avec les éléments de votre choix.

Pour réussir cette recette, le premier secret est le bon choix du riz : du riz rond qui ne casse pas quand on le remue.

Ensuite pour rendre le riz crémeux et onctueux, il faut qu’il soit parfaitement cuit (ni trop, ni pas assez, juste ce qu’il faut) et agrémenté avec beaucoup de fromage blanc, et un peu de lait ou de crème liquide. Un peu, pour ne pas rendre le riz au lait trop liquide.

Vous pouvez aussi faire le choix de cuire le riz dans du lait liquide. Mais étant donné que le lait chauffe très vite, il faut dans ce cas surveiller la cuisson de très prêt. Autre désavantage dans ce cas, il y a beaucoup d’écume qui se forme à la surface. Personnellement je préfère cuire le riz dans de l’eau le temps qu’il faut. Ensuite ajouter le lait dans un deuxième temps car le riz finit toujours par l’absorber et donc avoir du goût.

Voici donc ma version du riz au lait (ou sombi). J’espère que vous l’apprécierez :

Pour 2 personnes

Durée : 30min

Difficulté : très facile

Coût : pas cher

Ingrédients :

100g de riz rond, une pincée de sel, sucre (5 cuillères à soupe environ), 3 sachets de sucre vanillé, 10cl de lait concentré non sucré, 1 cuillère à soupe de fleur d’oranger, une noisette de beurre, une petite pincée de muscade, une petite pincée de cannelle, 100g de fromage blanc (lait caillé).

Préparation :

Mettre 40cL d’eau dans une casserole. Ajouter le riz.

Cuire à feu moyen pendant 20 min environ jusqu’à ce que l’eau soit complètement absorbée.

Ajouter la noisette de beurre ainsi qu’une petite pincée de sel. Mélanger et retirer ensuite la casserole du feu.

Ajouter le lait concentré, le fromage blanc, le sucre, le sucre vanillé, une pincée de muscade et de cannelle ainsi que la fleur d’oranger.

Bien mélanger.

Le riz au lait est prêt.

Service:

Vous pouvez déguster le riz au lait aussitôt alors qu’il est chaud. Vous pouvez également laisser refroidir et mettre au frais pendant 30 min à 1h avant dégustation.

Mot du chef:



Vous pouvez aussi cuire le riz au lait au micro-onde. Pour cela mettre la même quantité d’eau, et cuire pendant 20 min environ. Ensuite, retirer du micro-onde et rajouter le lait concentré, le fromage blanc ainsi que les autres ingrédients. Mélanger et déguster.

Mais attention, si vous faites la préparation au micro-onde, ne rajoutez surtout pas de lait liquide durant la cuisson car il y a une mousse qui se forme et ça salit complètement votre appareil.

Bon appétit!