Désencombrement au Stade LSS : AKF accusé de faire dans l’exclusivisme…

Les remous nés de la grande opération de désencombrement au niveau du Parking du Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar continue d’alimenter les conversations les plus …. Folles. Le collectif des victimes des bulldozers du Ministre Abdou Karim Fofana, accuse ce dernier de faire du «deux poids deux mesures». Youssoupha Niang et ses frères d’infortune ne peuvent pas comprendre que les acteurs du transport (cars «Ndiaga Ndiaye», bus, clandos, et autres) restent toujours en place et vaquent tranquillement à leurs occupations : «Ce qui se fait au niveau des alentours du Stade Léopold Sédar Senghor est vraiment inquiétant. Des pères et mères de famille viennent d’être délogés sans sommation aucune tandis que, de l’autre côté, d’autres ne sont pas ébranlés. Les chauffeurs de transports (bus, cars «Ndiaga Ndiaye» et autres clandos) continuent de squatter les lieux. Cela, c’est du sectarisme, de l’exclusivisme, du « deux poids deux mesures ». Nous n’accepterons qu’on protège des citoyens au même titre que nous. On a comme l’impression que les organisateurs de cette opération ont peur du CETUD qui couve ces gens-là », a martelé l’une des victimes, Youssoupha Niang.