Vérités comparatives des chiffres entre Dakar Arena et Arena Kigali

Alors que le mystère continue d’entourer le coût de construction du complexe multimodal sophistiqué KIGALI ARENA, réalisé par la société turque SUMMA, celle là même qui a construit le Palais des Sports ARENA Diamniadio de Dakar (République du Sénégal), Confidentiel Afrique démêle l’écheveau et revient sur la vérité des prix des deux complexes inaugurés respectivement début juillet 2019 et le 08 Août 2018. Enquête Exclusive !

Selon des informations autorisées obtenues par Confidentiel Afrique sur place à Kigali (République du Rwanda), le Palais des Sports ARENA KIGALI aura coûté la bagatelle de 16 millions d’euros (soit plus de 11 milliards de FCFA) après incorporation d’accessoires annexes ). C’est l’entreprise turque SUMMA qui a réalisé ce complexe sophistiqué haut gamme. Selon nos informations, les travaux de ARENA KIGALI d’une capacité de 10 000 places ont duré sept mois et quelques jours et employé sur le site de l’infrastructure polyvalente 1200 ouvriers Rwandais et seulement 200 expatriés Turcs.

Le complexe est situé sur un terrain de 28 000 mètres carrés, avec un parking pouvant accueillir plus de 700 véhicules. Le Président Paul KAGAME qui l’a inauguré mi juillet 2019, l’a offert à la jeunesse rwandaise. Des sources autorisées rwandaises ont révélé au Reporter de Confidentiel Afrique que c’est le Rwanda Authority Housing (Autorité Rwandaise de la Construction et du Logement ) qui était en charge de la supervision des travaux de ARENA KIGALI. Le Chef de l’État Paul KAGAME confie notre source a dessaisi du dossier le Ministère des Sports au profit de Rwanda Authority Housing. L’État Rwandais a mobilisé 18 millions d’euros via sa banque d’investissement publique et imposé à l’entreprise turque de livrer l’ouvrage dans une durée de 7 mois. Sans aucun prêt contracté. Confidentiel Afrique a investi pieds et mains pour arracher certaines confidences auprès d’officiels rwandais. En comparaison des prix, le Palais des Sports Diamniadio Dakar d’une capacité de 15 000 places a coûté en réalité après révision la bagatelle de 63 milliards de FCFA. Avec le même constructeur turque SUMMA sur une superficie bâtie de 3,6 hectares, le coût de ARENA Diamniadio est revenu 8 fois plus cher que celui de ARENA KIGALI.