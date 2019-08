Abdou Aziz Diop, Pds : « je n’ai pas démissionné… »

La rumeur a couru que le député du Pds, Aziz Diop, qui a rejeté sa nomination dans le nouveau Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais, aurait également démissionné de son poste de député à l’Assemblée nationale. Ce que réfute le principal concerné.

« Depuis quelque temps, j’entends dire que j’ai quitté mon poste de député. Je tiens à préciser que je n’ai pas démissionné de mon poste de député. Je reste membre du Pds et responsable du pari à Richard Toll. Ce que je réfute, c’est ma nomination dans le nouveau Secrétariat national du Pds», a-t-il dit sur la RFM.

Aziz Diop et ses camarades frondeurs du PDS, dont Oumar Sarr, Me Amadou Sall, entre autres, vont faire face à la presse ce vendredi pour se prononcer sur la conduite qu’ils comptent tenir au sein du parti.