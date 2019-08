L’insulabrité, une priorité pour Macky 2 avec Fofana mais pas pour le maire de Nguékhokh : NBB vilipende Pape Diouf 

La plateforme Nguekokh Bou Bess ne lâche pas Pape Diouf. Le maire de cette localité située dans le département de Mbour est vu comme un homme avec une équipe plutôt intéressée aux faits du voyez-moi et une culte d’image, laissant en souffrance la population à tous les niveaux.

« Quand on dit que le maire de Nguekokh ne s’occupe pas des affaires de Nguekokh mais de ces propres affaires vous ne nous croyez pas. Il suffit de voir la gestion des déchets de Nguekokh. C’est un scandale. Depuis plus de cinq ans de mandat, la mairie n’a même pas pu acquérir une véhicule adaptée à la gestion des déchets. Il loue un tracteur désuète qui salit plus qu’il n’enlève de déchets. Et le plus grave est que le tracteur appartient à un conseiller municipal qui a signé un contrat, on dira même un deal avec la mairie de façon nébuleuse à travers un GIE », lit-on dans une note parvenue à la rédaction.

La plateforme voit cela comme un conflit d’intérêt flagrant d’autant plus que les populations payent le prélèvement des déchets. « Si le maire ne peut pas le faire ou n’a pas le temps de s’en occuper comme d’ailleurs toutes les autres problèmes de la ville, la plateforme Nguekokh Bou Bess demande aux autorités qui font de l’insalubrité une priorité nationale de doter la commune de Nguekokh de matériaux nécessaires à l’assainissement.

Nguekokh vit dans la saleté et personne s’en occupe. Nous allons commencer des week-ends de set setaal bientôt avec nos propres moyens sans attendre personne. Si le ministère de l’urbanisme et de l’hygiène publique vient appuyer cette initiative de NBB avec les moyens de l’Etat tant mieux sinon nous ferons notre devoir»

Plus loin dans sa déclaration NBB confie qu’au-delà des points énumérés, s’ajoutent « de nombreuses scandales sur le foncier ».

La plateforme Nguekokh-Bou-Bess révèle ainsi être entrain de mener des enquêtes approfondies sur ce sujet et promet d’y revenir avec des révélations très choquantes »