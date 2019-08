Sarr, Sall et Gaye défient Wade

L’alliance « Suqqali Soppi » créée par Oumar Sarr, Me Amadou Sall, Babacar Gaye et Cie est déterminée à s’opposer à la nouvelle organisation mise en place par Me Abdoulaye Wade, “de manière unilatérale, sous l’influence de Karim Wade” selon leurs termes.

“Une telle violation pourrait être annulée par voie de justice. C’est le moment de transformer notre parti, pour qu’il devienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, sans aucune entrave”, souligne Me El Hadj Amadou Sall, devant la presse.

Ces prétendants à la refondation du Pds ne sont pas tendres avec Karim Wade. Ils lui reprochent d’avoir “fait faux bond au peuple sénégalais, malgré ses nombreuses annonces de retour au Sénégal. Il a donc déçu tous ces Sénégalais qui étaient prêts à l’accueillir et à l’accompagner”, regrette l’ancien porte-parole du parti, Babacar Gaye.