YEUMBEUL: Il s’en prend vertement à son marabout qui a épousé son ex-femme

e représentant de la famille Niassène, établi à Yeumbeul route de la Marine française, a déposé une plainte contre un de ses talibés. Ce, pour injures, médisances et menaces via les réseaux sociaux. En effet, renseigne le journal “l’As”, le jeune talibé, qui reproche à son guide religieux d’avoir épousé son ex-femme, fait présentement l’objet d’un avis de recherche et d’arrestation, suite aux instructions du procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

En effet, explique le quotidien, le jeune homme soupçonnait son épouse de relations extraconjugales avec son marabout. Puis, il répudiera sa femme. Par la suite, ils observent la période de viduité comme édicté par la religion.

Et au terme de ladite période, le marabout épouse son ex-épouse. Ce que l’ex-mari n’a pu supporter. Il traînera son marabout dans la boue sur les réseaux sociaux. Le marabout, qui n’en pouvait plus, a déposé une plainte contre son talibé qui est actuellement traqué par les services de police.