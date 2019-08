AFRIMA 2019 : Viviane Chidid n’est pas nominée cette année !

En 2017 et 2018, la chanteuse Viviane Chidid a représenté le Sénégal aux All Africa Music Awards (AFRIMA’s). Ce, dans la catégorie des « meilleures artistes féminins en Afrique de l’Ouest ». Cette année, ce n’est pas le cas.

En effet, cette année les productions musicales de Viviane Ndour n’ont pas eu le succès qu’elle a connu ces deux dernières années. En privilégiant le style « Afrobeat », Viviane Ndour avait réussi à s’imposer sur la scène musicale africaine.

En 2019, malgré la sortie de la vidéo de « Sibam », « Pas le choix » et récemment de « C’est la Mauritanie » et « Deff Ndam », la chanteuse n’a pas su séduire de nouveau le jury des Afrima’s. D’ailleurs, ni elle, ni aucun artiste sénégalais ne figure sur la liste des nominés. Contrairement aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest comme la Guinée, la Côte-d’Ivoire, la Guinée, le Nigéria ou le Mali qui sont dignement représentés aux Afrima’s 2019. Aussi bien dans la catégorie homme que femme.

Le « All Africa Music Awards » est une remise de prix organisée par le Comité international AFRIMA, en collaboration avec l’Union africaine. L’objectif est de récompenser et de célébrer les œuvres musicales, les talents et la créativité sur le continent africain.