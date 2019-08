Quand Dansokho évoquait sa mort

Dans cet élément extrait d’un entretien avec Mamoudou Ibra Kane, le 1er mars 2015, Amath Dansokho évoque la mort. Il disait parlant de ses relations avec l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade : « J’avais décidé il y a une semaine d’aller le voir. J’en avais informé d’ailleurs ses lieutenants que j’ai rencontrés au Terrou-bi lors d’un déjeuner. Je leur ai dit d’informer Abdoulaye Wade que je vais passer le voir. Vous savez qu’il était venu me voir à l’hôpital quand j’étais gravement malade. On est resté trois heures ensemble. J’étais convaincu que j’ai bénéficié presque d’une grâce divine. Parce que je me disais toujours comment faire pour que le jour où je serai mort ou qu’Abdoulaye Wade me précéderait dans la mort, comment faire pour qu’il y ait un rapport entre nous, qui me permette d’exprimer mes sentiments profonds par rapport à lui. J’ai décidé d’aller le voir. »

Avant de poursuivre : « J’en ai informé le président (Macky Sall), il m’a autorisé. On était juste avant notre départ de Kolda pour Sédhiou autour d’un déjeuner avec d’autres ministres. Il m’a dit qu’il faut y aller. Je vous assure qu’il n’a aucune haine contre Abdoulaye Wade. »