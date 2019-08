Ansu Fati, l’Afrique tient sa nouvelle pépite

Il s’appelle Anssumane, alias « Ansu » Fati et il est promis à un avenir doré. A seulement 16 printemps et 298 jours, le prodige bissau-guinéen du FC Barcelone est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club catalan à faire ses débuts professionnels.

L’Afrique tient sa nouvelle pépite ! Il est Bissau-Guinéen, il évolue au poste d’ailier et fêtera ses dix-sept ans le 31 octobre prochain. Mais l’enfant de Bissau, Ansu Fati (16 ans et 298 jours), n’a même pas eu besoin d’atteindre cet âge pour faire ses débuts en Liga avec le FC Barcelone. Entré en jeu à la 78ème minute de la partie face au Betis Séville (5-2), le très précoce ailier gauche bissau-guinéen est devenu le weekend écoulé le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire du Barça à évoluer dans l’élite espagnole. Seul l’illustre Vicenç Martinez, un très lointain prédécesseur, avait fait plus précoce en 1941 (16 ans et 280 jours). Après avoir appris sa convocation dans le groupe à la veille de cette rencontre de la 2ème journée, l’adolescent, arrivé au club lorsqu’il avait dix ans, a surpris son monde. « Quand Ansu m’a dit qu’il était convoqué avec l’équipe première, j’ai demandé s’il plaisantait, a ainsi déclaré son père, Bori Fati, à Carrusel. Je n’y croyais pas, je pensais que ce n’était pas vrai. » Et pourtant, non seulement le fiston était présent sur le banc, mais il eut aussi droit à son baptême professionnel sur la pelouse du Camp Nou. « J’étais très nerveux avant de rentrer, mais je tiens à remercier tout le monde : le club, l’entraîneur, les coéquipiers et les fans », a réagi l’intéressé, très ému. Provocateur, véloce, percutant, le produit de la Masia ne s’est pas contenté de faire nombre ; l’une de ses actions n’était d’ailleurs pas loin de se terminer par un but (87ème).

