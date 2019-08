Couscous au lait, noix de coco et raisins secs

La recette :

Durée : Entre 10 et 30 minutes (hors préparation du lait caillé)

Coût : pas cher

Difficulté : facile

Préparation du lait caillé : 20 minutes

Repos : 8 à 12 heures

Il faut donc s’y prendre 8 à 12h avant.

Ingrédients :

Pour 4 personnes :

Pour le lait caillé fait maison :

¼ kg de lait en poudre

1 litre d’eau chaude

2 cuillère à soupe de yaourt

Pour du lait caillé acheté dans le commerce :

1 kg de lait caillé ou de fromage blanc

Pour le couscous :

250 g de couscous

1 filet d’huile (une cuillère à soupe maximum)

25 g de beurre

50 g de raisins secs

30 g de noix de coco râpé

1 noix de muscade

Pour le mélange de couscous au lait caillé :

20 cl de crème fraîche liquide

150 g de sucre en poudre

2 sachets de sucre vanillé

Préparation :

Préparation du lait caillé :

Si vous avez acheter du lait caillé ou du fromage blanc dans le commerce, alors passez directement au paragraphe suivant 🙂 Sinon :

Commencer par faire le lait caillé 8 heures à 12 heures avant de réaliser la recette.

Pour cela utiliser un grand récipient en plastique qui va bien retenir la chaleur. Ne pas utiliser de récipient en aluminium.

Verser le lait en poudre dans le récipient. Ajouter un verre d’eau. Bien remuer à l’aide d’une cuillère ou d’un fouet jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse.

Ajouter ensuite 1 litre d’eau chaude et remuer délicatement. Pour finir, ajouter les 2 cuillères à soupe de yaourt nature et ne surtout pas remuer. Fermer le récipient et ne surtout pas le déplacer le récipient car le lait caillé risque de ne pas prendre. Laisser reposer environ 8 h minimum.

Si au bout de 8h le lait a épaissi, alors c’est bon, sinon laisser encore 4 heures.

J’ai l’habitude de faire cette préparation la veille au soir et le lendemain matin le lait caillé aura bien pris.

Une fois que le lait caillé a bien pris, remuer à l’aide d’un fouet pour avoir un mélange onctueux.

Préparation du couscous :

Mode de préparation à l’eau bouillante

Mettre le couscous dans un bol qui supporte la chaleur. Ajouter un filet d’huile et mélanger.

Faire bouillir 30 cl d’eau. Ajouter le liquide bouillant dans le couscous. Ajouter le beurre et une pincée de sel. Mélanger et laisser reposer 5 min.

Ensuite égrener. Ajouter quelques raisins secs (garder une partie pour le dressage). Mélanger. Le couscous est prêt.

Mode de préparation à la vapeur

Portez en ébullition 1 L d’eau dans la cocotte d’un couscoussier.

Mettre le couscous dans un récipient. Pour empêcher la formation de grumeaux, ajouter un filet d’huile et mélanger.

Ajouter un verre d’eau et une pincée de sel. Mélanger à nouveau.

Ajouter le couscous dans le couscoussier. Laisser cuire pendant 20 minutes environ en vérifiant si c’est cuit (grains mous), sinon poursuivre la cuisson encore quelques minutes.

Ajouter quelques raisins secs (garder une partie pour le dressage).

Retirer du feu et verser le couscous dans un récipient. Ajouter le beurre et remuer délicatement à l’aide d’une spatule ou d’une cuillère en bois.



Le mélange de couscous au lait caillé….

Dans un récipient, verser le lait caillé. Ajouter le sucre, le sucre vanillé, la crème fraîche. Bien mélanger. Ajouter tout ou une partie du couscous. Mélanger. Rajouter du couscous si besoin pour avoir la consistance que vous voulez.



Dressage :

Pour le service, utiliser de petits bols ou des saladiers transparents. Verser le mélange de couscous au lait caillé dans chacun d’eux. Ajouter quelques raisins secs au-dessus. Râper la noix de muscade dessus à l’aide d’un grattoir et pour finir parsemer de noix de coco râpée.

Le couscous au lait caillé est prêt.

Yummy ….so so gooood !