Inauguration «Massalikoul Jinaan» : Serigne Khassim interdit tout folklore…

L’inauguration de la grande mosquée mouride «Massalikoul Jinaan» de Dakar (quartier Bopp, Colobane) est prévue ce 27 Septembre 2019. Déjà, des voix discordantes se lèvent pour avertir le «Diawrine» en charge des chantiers, Mbackyou Faye.

Face à la presse, ce lundi en fin d’après-midi, Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul, invite les mourides à ne pas «folkloriser» cet événement. «La réception de la mosquée «Massalikoul Jinaan» est prévue dans quelques semaines et, plus précisément, le 27 Septembre prochain. Nous allons y participer contre mauvaise fortune bon cœur. La masse d’argent reçue par les maîtres d’œuvre des travaux ne reflète pas toujours la stature de l’édifice. Il y a beaucoup de zone d’ombre. Mbackyou Faye et ses courtisans se sont fait du beurre sur le dos des talibés. C’est une honte que depuis plus de 10 ans, ils veulent inaugurer une œuvre inachevée. Du jamais vu dans l’histoire du Mouridisme », a dit Serigne Khassim Mbacké qui, de bannir : « Je demande aux disciples mourides de ne plus donner leur argent. Des milliards sont reçus et mal dépensés par le représentant du Khalife et ses ouailles. Le Président de la République Macky Sall a fortement contribué pour la construction de cette mosquée. Aujourd’hui, avec l’hivernage qui installe une peur bleue chez les paysans, on ne doit pas réceptionner cet édifice avec du folklore. Cela est aux antipodes de la philosophie du Cheikh. Une seule journée suffit pour le faire », s’est expliqué le jeune Mbacké-Mbacké.