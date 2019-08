En exil depuis trois ans à Doha au Qatar, Karim Wade se la coule douce au Rwanda. D’après L’As, c’est le Directeur de publication de L’As, Mamadou Thierno Talla qui l’a rencontré à Kigali, la capitale du Rwanda, samedi 24 Août dernier. Les deux hommes se sont retrouvés au centre du Mémorial du génocide de la capitale du Rwanda. Il a ainsi confié à Thierno Talla qu’il est venu au Rwanda rendre visite à un ami. Wade-fils a également annoncé à son retour au Sénégal. «Je vous donne rendez-vous à Dakar», a-t-il déclaré.

Condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) à six ans de prison ferme et au paiement de 138 milliards F Cfa, Karim Wade a été gracié en juin 2016. Wade-fils a ensuite été nuitamment extirpé de sa cellule de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss par le Procureur général du Qatar.