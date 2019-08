Louga: Une collision entre un bus et un camion fait 2 morts

Encore un accident de la route, survenu ce matin à Dakhar Ngogne dans la région de Louga, sur la route nationale 2. Deux personnes ont perdu la vie et une quarantaine de blessés notés, rapporte la Rfm. On ignore les causes de l’accident, mais les premiers constats permettent d’affirmer que le bus a quitté sa trajectoire pour se retrouver face au camion, causant l’irréparable. Les blessés ont été acheminés vers une structure sanitaire.