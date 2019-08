Un grave accident s’est produit ce lundi matin à Ziguinchor entre Oussouye et Kaléane. D’après Zik Fm, le bilan fait état de 6 morts et plusieurs blessés. En réalité, un camion et un véhicule de Type ‘‘7 Places’’ sont entrés en collision précisément à Kaleane, après Oussouye.

Nous y reviendrons !