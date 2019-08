Amdy Faye: « Pourquoi le Sénégal n’a pas gagné la Can »

Après la coupe d’Afrique des Nations en Egypte, l’ancien international sénégalais Amdy Moustapha Faye est revenu sur la participation du Sénégal.

Le Sénégal est battu par l’Algérie en finale (1-0) de la CAN 2019. Objectif atteint ou pas ? Amdy Faye donne son avis et explique que l’équipe a échoué car avec cette génération il fallait impérativement gagner cette coupe d’Afrique. « On n’a pas atteint notre objectif parce qu’on a déjà participé à une finale de coupe d’Afrique. C’est le ministre qui avait dit qu’il ne parle pas e finale mais plutôt gagner la coupe. Donc quand je l’ai entendu dernièrement dire qu’il est content jusqu’à renouveler le contrat d’Aliou Cissé, je me suis demandé où on va », affirme Amdy Faye.

Il avance: « Pour moi ceux qui gèrent le football sénégalais du ministre jusqu’à la FSF, ils manquent d’ambition, c’est à dire la gagne. Je ne peux pas concevoir une équipe du Sénégal qui n’a jamais rien gagné, et pourtant on ne peut pas nous citer parmi les équipes africaines. Aujourd’hui tu as une génération comme celle-là et on nous dit objectif finale. Moi je ne suis pas d’accord, on ne joue pas une finale ça se gagne ». Dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com, il explique pourquoi le Sénégal selon lui n’a pas gagné cette CAN. « La chance que le Sénégal a eu dans cette compétition, avec les obstacles qu’on a su surmonter, tu ne pouvais pas mettre une équipe et qu’elle ne remporte pas le trophée. Maintenant c’est Dieu qui en a décidé ainsi c’est vrai mais le Sénégal était plus fort que la Tanzanie, qui est resté 39 ans sans aller en Coupe d’Afrique. Ils ne savent même pas c’est quoi une coupe d’Afrique. Après tu affrontes l’Algérie qui est ta bête noire en phase finale et tu devais prendre tes précautions…. »

wiwsport.com

Haut du formulaire