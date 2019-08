Comment hydrater les cheveux crépus?

Les cheveux crépus sont de nature sèche à cause du manque de sébum. La solution pour y remédier est de les hydrater régulièrement pour qu’ils retrouvent santé, douceur et souplesse. Il faut savoir que l’eau hydrate et l’huile nourrit. Leurs actions combinées permettent d’avoir une belle chevelure plus facile à coiffer.

Comment hydra1ter ses cheveux et sceller l’hydratation ?

Pour apporter aux cheveux l’hydrat1ation dont ils ont besoin, on peut acheter dans le commerce un spray capillaire qui allie eau et huile ou en fabriquer soi-même. L’idée n’est pas de mouiller complètement les cheveux. Il suffit de vaporiser le produit sur la chevelure afin de l’humidifier. Ensuite, il faut conserver cette hydratation en appliquant un corps gras, notamment de l’huile ou du beurre végétal. En plus de nourrir le cheveu, ce corps gras va former une sorte de gaine protectrice autour de la fibre capillaire, comme le sébum. Ainsi, l’eau sera « emprisonnée » dans le cheveu et ne s’évaporera pas trop rapidement.

Maintenir l’hydratation de ses cheveux crépus en pratique

Concrètement, vous aurez besoin d’un vaporisateur dans lequel vous mélangez ¾ d’eau et ¼ d’huile. Choisissez une huile aux vertus réparatrices et nourrissantes, comme l’huile d’olive, de jojoba, d’argan, de noix de coco ou de ricin ( découvrez ses propriétés). Vaporisez ce mélange quotidiennement sur les cheveux (même secs). L’idéal est de le faire matin et soir.

Ensuite, appliquez un produit coiffant ou un soin capillaire à base d’aloe vera qui va aussi hydrater et/ou nourrir les cheveux tout en facilitant leur coiffage. Insistez bien sur les pointes. Enfin, terminez par le produit qui va sceller l’hydratation, comme du beurre de karité, du beurre de cacao ou encore du beurre de mangue. De nombreux baumes et pommades capillaires vendus dans le commerce jouent également ce rôle.

Sélection de produits pour maintenir l’hydratation des cheveux crépus

Soins hydratants et nourrissants pour les cheveux

Après avoir utilisé le vaporisateur, vous pouvez appliquer le Lait Coiffant Natural Touch d’Activilong qui hydrate intensément les cheveux grâce à une formule d’origine végétale à plus de 90% qui allie les propriétés de l’hibiscus et les vertus de l’aloe vera.

La Crème de jour ultra riche de Garnier Ultra Doux à l’aloe vera et huile de karité pur apportent aux cheveux douceur et hydratation tout en les réparant et en les nourrissant. De plus, elle est très facile à appliquer grâce à sa texture fondante.

Le lait Organic Hair Milk de Crown Pride est aussi intéressant grâce à son pouvoir hydratant et sa texture légère.

Pour le soin des cheveux secs, vous pouvez également utiliser de l’argile blanche.

Soins pour sceller l’hydratation des cheveux

Outre les beurres de mangue, de cacao ou de karité que l’on peut acheter prêts à l’emploi dans le commerce, différentes marques spécialisées dans les soins capillaires proposent également des produits qui aident à maintenir l’hydratation des cheveux crépus.