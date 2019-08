Maître Gims Rescapé D’un Incendie : Son Bateau Prend Feu En Corse

Un drame évité de justesse. En vacances du côté de la Corse, Maître Gims a dû s’échapper d’un bateau en flammes après le départ d’un incendie sur le yacht qu’il occupait avec des amis, alors qu’il se trouvait en pleine mer.

Entre l’arrivée de son clip avec Sting, la promotion de la réédition de son album « Ceinture noire » et son concert exceptionnel au Stade de France, qu’il remplira le 28 septembre prochain, Maître Gims possède un agenda chargé en cette rentrée. Pour recharger les batteries avant d’entamer ce marathon, le chanteur a pris quelques jours de repos bien mérités et c’est du côté de la Corse que l’interprète de « Hola Senorita » a posé ses valises, en compagnie de ses proches. Hélas, un drame a bien failli coûter la vie de l’artiste. Selon les informations de Corse Matin, le bateau de 24 mètres que Gims avait loué ce dimanche 25 août avec trois de ses amis s’est soudainement embrasé en début d’après-midi, alors qu’il se trouvait à Cala Longa au large de Bonifacio. Surpris par ce départ de feu, les occupants du yacht, dont deux membres d’équipage, ont abandonné le navire pour s’échapper à bord d’un zodiac et regagner le rivage.

« Plus de peur que de mal »

Maître Gims rescapé d’un incendie