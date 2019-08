Naples: Pourquoi seul Koulibaly porte un badge en or sur son maillot

Ceux qui ont regardé le match entre Naples et la Fiorentina (4-3), samedi, ont peut-être remarqué que le défenseur central napolitain Kalidou Koulibaly arborait un petit badge en or sur son maillot. La raison ? Il s’agit d’une initiative de la Ligue italienne pour honorer son titre de meilleur défenseur de Serie A en 2018-2019.

Kalidou Koulibaly en Italie, il n’y a rien qui se fait de mieux. Le défenseur sénégalais est le meilleur joueur à son poste lors de la défunte saison. Pour matérialiser cette distinction, la Serie A a choisi de l’honorer de façon symbolique.

Un badge en or pour un défenseur en or

Kalidou Koulibaly a un badge en or sur son maillot, à côté du logo de Naples,. Ce petit détail a dû vous échapper lors du match face à la Fiorentina. Ce badge représente la distinction de meilleur défenseur de la saison passée.

En effet, le défenseur sénégalais a été élu meilleur défenseur de la série devant des monuments tel Chieillini de la Juventus. Il faut surtout noter que présentement, au monde, seul Virgil Van Djik fait mieux que le joueur sénégalais.

Mis à part Kalidou Koulibaly, Handanovic, Milinkovoc-Savic et Quagliarella ont également ce badge sur leur maillot en tant que meilleurs joueurs à leurs postes. Une idée de la Serie A qui contribue à améliorer le niveau de compétition des différents joueurs.

Kalidou Koulibaly et Sottil, la polémique stérile

Naples a réussi son entrée en lice dans le championnat italien, en allant s’imposer à Artemio Franchi sur le score de 4 buts à 3. Malgré les 3 buts encaissés, Kalidou Koulibaly a été très bon. Face aux attaques répétées des joueurs de la Viola, le Sénégalais s’est mainte fois imposés.

Et, en prime, il a gratifié le public de plusieurs montées et des relances parfaites. Mais les hommes de Carlo Ancelotti auraient certainement préféré se passer de la polémique créé par une action du Sénégalais. En effet, sur une image qui circule sur les réseaux sociaux, le défenseur sénégalais est accusé d’avoir craché sur un joueur de la Fiorentina : Riccardo Sottil.

En effet, durant le match, le jeune italien de La Viola est allé se plaindre devant l’arbitre, en vain. A la fin du match, c’est un site du club de Florence, Violanews, qui revient sur la raison qui a provoqué la réaction enflammée de Sottil devant l’arbitre. C’est ainsi que le journal fait savoir que Kalidou Koulibaly aurait craché sur son adversaire.

Cependant, sur les réseaux sociaux, l’image en question où Koulibaly aurait crashé sur Sottil a été publiée. Depuis, la photo circule à grande vitesse et suscite des interprétations différentes. Sur la photo, Koulibaly est bien en train de cracher, et on voit bien Sottil à terre, à ses côtés. Toutefois, le visage du Sénégalais est dirigé non pas vers le joueur de la Fiorentina, mais vers le sol.