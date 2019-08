TNT : El Hadj Ndiaye accusé de torpiller Excaf

Le groupe Excaf, en charge du projet du basculement de la télévision numérique terrestre est dans la tourmente. Selon les informations de Walfadjri, Excaf qui fait face à de sérieuses difficultés, est sous la hantise de perdre ce marché au profit de StarTimes et Canal Plus. Excaf accuse également El Hadj Ndiaye, président du Conseil d’administration de la Société sénégalaise de télédiffusion du Sénégal (Tds-Sa), en charge du passage des chaînes de télévision de l’analogique au numérique, d’assurer le transport, le multiplexage et la collecte des signaux télévisuels au Sénégal de favoritisme. A rappeler qu’une réunion houleuse, a eu lieu mardi dernier, au ministère de la Culture et de la Communication, entre El Hadi Ndiaye et Sidy Diagne président d’Excaf. Ce dernier, détenteur d’une licence Tnt, s’était emporté contre le patron de la 2Stv, l’accusant « d’être juge et partie dans cette affaire. Il accusait même le patron de la 2STV de «manœuvres en privilégiant certains et cette attitude va fragiliser le processus lancé». Du côté d’Excaf, on reste sceptique et espère que l’Etat va diligenter le processus de manière transparente.