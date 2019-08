Du rap à l’islam, Mélanie Georgiades, ex Diam’s, revient sur sa conversion

Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam’s, a exceptionnellement accordé au début du mois d’août une interview à « Arab News », un média saoudien. L’ex-rappeuse, désormais installée en Arabie Saoudite, y revient sur sa conversion à l’Islam en 2008 et la réaction de son public à l’époque.

Cela faisait 7 ans quasiment jour pour jour que le public français n’avait plus vu ni entendu le diamant du rap français qui l’avait tant fait bouger sur le dance-floor dans les années 2000. Le 8 août dernier, Mélanie Georgiades, ex Diam’s, s’est de nouveau confiée sur sa conversion à l’Islam en 2008 et sur la réaction de ses fans à l’époque.

Installée en Arabie Saoudite depuis 2017, la « jeune demoiselle qui recherchait un mec mortel » est revenue sur ses années de gloire, période à laquelle « elle se sentait triste, très triste et se demandait pourquoi elle était sur Terre » a-t-elle déclaré à Arab News.

« L’argent, le succès, le pouvoir, ça ne me rendait pas heureuse »

« Un jour, je me suis rendue compte que tout ça, l’argent, le succès, le pouvoir, ça ne me rendait pas heureuse. Alors j’ai cherché le bonheur. J’étais très, très triste et j’étais seule, et je me demandais pourquoi j’étais sur Terre. Ce n’était pas pour être riche et célèbre, parce que ça ne me rendait pas heureuse. Alors j’ai commencé à chercher des réponses à mes questions », confie l’ancienne rappeuse d’une voix apaisée.

Car de son ancienne vie, même si elle ne renie rien, la mère de famille de 39 ans n’a pas gardé grand-chose. « Je ne dirai jamais que ce n’était pas moi. Mais aujourd’hui, je suis comme ça », dit-elle à Arab News. Il y a 7 ans déjà, Mélanie Georgiades confiait à TF1 être « revenue à l’essentiel, à un sentiment de paix […] incompatible avec le rap qui lui permettait d’exprimer sa colère ».

Un choc pour le public français

« Avant l’Islam, j’étais plus connue sous le nom de Diam’s, j’étais une rappeuse et j’ai vendu plus de 4 millions de CD en France, près de 200 millions de vues sur YouTube. C’était un véritable choc pour les Français, ils m’ont vue avant comme une rappeuse et du jour au lendemain ils m’ont vue avec le voile ».

Et l’ancienne disque d’or de continuer : « Les Français me voyaient comme une chanteuse, puis un jour les paparazzis me prennent en photo à la sortie de la mosquée. Les gens se sont demandé comment c’était possible, que cette femme soit avec le voile… C’était impossible pour eux. Et au début je n’en ai pas parlé aux médias, parce que je ne savais pas quoi dire, parce qu’il s’agissait de ma foi. Et c’était très difficile à expliquer ».

Car en 2008, c’est une photo volée de Diam’s qui soulève le lièvre et entraîne la rupture de la petite fille du rap avec la scène. On y voit l’ancienne rappeuse en voile, sortir de la mosquée, téléphone à la main. Ni parents, ni famille, ni staff, ni fans n’étaient à l’époque au courant.

Un moment très difficile pour l’ancienne chanteuse mais qui, avec le temps, lui a finalement permis de se débarrasser de ses vieux démons… elle qui avait fait plusieurs tentatives de suicide et de nombreux passages en hôpital psychiatrique. « La première fois que j’ai mis le front au sol [pour me prosterner devant Dieu] c’est comme si des montagnes entières étaient tombées de mes épaules » avait-elle alors confié à nos confrères de TF1 dans son ultime interview de 2012.