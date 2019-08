Lesbiennes à Thiaroye : Hawa cible les veuves et les divorcées

L’affaire de la lesbienne Hawa Torrodo, qui avait organisé une expédition punitive contre son ex, Coumba D. n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Selon L’Observateur, Hawa vise les veuves et les femmes divorcées. Lorsqu’elletrouve une femme, elle se donne les moyens de l’intégrer dans son groupe avant de le mettre dans son lit, rapporte le journal. Pis, Hawa battait « ses femmes », les agressait et les conditionnait à sa convenance. Et quand elle décider de punir ses amantes qui ne satisfont pas à ses désirs, elle utilise les tessons de bouteille pour les menacer. En leur balafrant le visage. Histoire de leur faire comprendre qu’il est prêt à tout…