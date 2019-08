Meurtre à Mbour : Chérif Aidara serait un homosexuel

L’affaire Chérif Aidara, tué à Mbour Maure, n’a pas fini de révéler tous ses secrets. Selon des sources proches de l’enquête, la victime serait un homosexuel. Le meurtre découle d’une dispute entre le Chérif et son « beuk nekk », Matar Dieng le présumé tueur. Le chérif aurait été trouvé nu à la plage et, une fois acheminé dans son village, des blessures auraient été retrouvées dans son corps … Le Chérif touché au fond par son » beuk nekk », l’aurait frappé et une bagarre entre les deux va s’en est suivie.