Scandale en Bundesliga : Doutes sur l’identité de Bakary Jatta, un membre de la Fsf visé

Scandale en Bundesliga 2e Division. Des doutes subsistent sur l’identité du joueur gambien, Bakery Jatta, pensionnaire de SV D2 allemande. Une affaire qui fait la une des journaux, en Allemagne. Et qui, par ricochet, touche le Sénégal, par le biais d’un membre de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Seydou Sané du Casa Sport.

L’affaire Bakery Jatta, 21 ans, joueur de HSV D2 allemande, continue d’éclipser la saison de la 2ème Bundesliga. Selon un rapport, Bacary Jatta aurait changé d’identité pour entrer et jouer en Allemagne. Cette accusation a été portée depuis que Sport Bild a publié un rapport, il y a quelques semaines. En effet, le rapport accuse le Gambien d’être Bakary Daffeh et d’avoir environ deux ans de plus.

Alors que le HSV nie avec véhémence, ces accusations contre Bakary Jatta, le 1. FC Nuremberg dit être prêt à présenter ses propres preuves à la DFB, selon Sport Bild. La FCN a nié sur Hamburger Morgenpost que le « Club » avait envoyé un émissaire en Gambie à des fins de recherche, rapporte sportbuzzer.de, visité mercredi par Senego.

Selon certaines indiscrétions, Jatta pourrait être lourdement incriminé. Et, Seydou Sané 54 ans, président du Casa Sport, 1ère Division sénégalaise, où Bakary Daffeh a joué en 2014 et 2015, est indexé comme source de preuve. En effet, M. Sané a apparemment la preuve que Bakery Jatta, qui a fui la Gambie vers l’Allemagne en 2015 et qui joue pour le HSV depuis 2016, est en fait, Bakary Daffeh.

Huées contre Jatta

D’ailleurs, ce week-end, les sifflements des supporters de KSC contre Bakary Jatta font la une des journaux, après la victoire 4:2 du Hamburger SV à Karlsruhe. Les raisons ne sont pas claires. Mais, on fait croire que cette véhémence découlerait de cette fausse identité de la présumée hirondelle de Gambie, venue à HSV en 2016.

Après la défaite contre Hamburger SV, le Karlsruher SC a également fait appel, emboîtant ainsi le pas le 1. FC Nuremberg et le VfL Bochum. Tous ces clubs contestent la légalité du joueur Bacary Jatta du HSV. Ainsi, le permis de jouer et de séjour est actuellement examiné par le tribunal arbitral de la DFB et le bureau de district de Hambourg-Mitte.