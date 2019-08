Watford: Ismaila Sarr signe son 1er but

Ismaila Sarr jouait son deuxième match avec son nouveau club, Watford. L’attaquant sénégalais ouvre son compteur but avec le club anglais, face à Conventry City (3-1), en League Cup. Parti dans la profondeur, il croise sa frappe et trompe le gardien adverse.

Ismaïla Sarr n’avait probablement jamais entendu parler de Coventry jusqu’à ce qu’on lui dise la semaine dernière qu’il y a un match de coupe de la ligue ce mardi. Mais quelle que soit la carrière qu’il va avoir dans ce pays avec ce club, il se souviendra toujours de ce premier but inscrit sous ses nouvelles couleurs.

L’international sénégalais n’a pas eu la chance de changer le match de samedi parce que West Ham a marqué le troisième but tueur, alors qu’il recevait les dernières instructions de son coach, mais il a eu la possibilité ce soir de montrer la voie aux siens, en accordant le premier but à Watford, après 37 minutes. Et la confiance sembla monter dans les veines du joueur de 21 ans, qui sera très attendu dans d’autres matches plus importants. D’autant, Watford n’a engrangé aucun point depuis le début de la Premier League. Le club enregistre 3 défaites en 3 matches.

Ismaila Sarr, une ascension fulgurante

Ismaila Sarr est l’un des joueurs dont la progression a été la plus rapide, ces dernières années. De ses débuts dans la ville de Saint-Louis avec la Linguère à son arrivée à la l’Académie Génération Foot, le jeune joueur sénégalais a toujours rapidement gravi les échelons.

En phase finale de sa formation, il rejoint Metz en France. En effet, à seulement 18 ans, il signe son premier contrat professionnel, pour une durée de 5 ans, avec le club tout juste promu en Ligue 1.

Le 26 juillet 2017, Ismaila Sarr continue son ascension fulgurante. Il signe alors au Stade rennais FC. Le montant du transfert est de 20 millions d’euros pour un contrat de 4 années. Il est dès lors le transfert le plus cher du FC Metz devant Robert Pirès. Lors de ce mercato estival, il décide de rejoindre le club anglais, Watford. Après deux années passées à Rennes avec notamment une Coupe de France et une récente participation à l’Europa League.