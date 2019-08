Gambie : 3 sénégalais envoyés en prison

Le tribunal de première instance de Serekunda (Gambie) a ordonné mardi la détention provisoire dans les prisons centrales de Banjul (capitale) d’une trentaine de jeunes arrêtés pour leur implication dans les violentes manifestations qui ont eu lieu le 24 juillet dernier à Serekunda.

Parmi eux, le rappeur et activiste Killa Ace, trois sénégalais, deux guinéens et trois sierra-léonais. Ils ont été inculpés d’infractions diverses, notamment incendie criminel, trouble à l’ordre public, rassemblement illégal, incitation à la révolte, perturbation du trafic et dommages à la propriété.

Trente-quatre des 37 jeunes ont comparu mercredi (hier) devant le tribunal de première instance de Kanifing en présence d’une forte présence policière.

Le magistrat qui présidait l’audience a finalement renvoyé l’affaire au 3 septembre pour donner une réponse sur certaines des questions (exceptions) soulevées par la défense.

Les faits auxquels les accusés sont poursuivis sont passibles à la prison vie, rapporte fatunetwork.