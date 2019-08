Iaaf : Le Sénégal refuse de communiquer les données bancaires de Diack-fils

Le scandale de corruption au sein de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) et dans lequel sont impliqués Lamine Diack et son fils Massata Diack connaît de nouveaux rebondissement.

L’agence de presse Allemande Reuters a révélé hier que le Sénégal refuse de livrer les données bancaires de Massata Diack aux magistrats français enquêtant sur cette corruption présumée au sommet de l’athlétisme mondial.

Le Sénégal qui a refusé d’extrader Papa Massata Diack et s’est globalement montré peu enclin à collaborer avec la justice française dans ce dossier. Sans oublier de mentionner que Papa Massata Diack a dénié toute légitimité à l’enquête conduite par Renaud Van Ruymbeke.

Une société Suisse au cœur de la corruption

Les magistrats français ont également découvert un fait nouveau, avec l’implication de la société suisse associé au japonais Dents, géant mondial de la publicité.

AMS, une société de droit suisse basée à Lucerne, “a joué un rôle central essentiel dans le processus de détournement des revenus des sponsors” au profit de Papa Massata Diack, écrivent les juges dans leur ordonnance de 89 pages, que Reuters a pu consulter.

En clair, Diack fils est soupçonné d’avoir perçu, en plus de ses émoluments de consultant de l’IAAF, des revenus de sponsors “au préjudice de l’IAAF” via ses sociétés, qui bénéficiaient de contrats signés entre l’IAAF et le tandem Dentsu-AMS.

Les montants se chiffrent en millions de dollars. Toutefois dans l’ordonnance de renvoi, rien ne dit si AMS a agi délibérément et en toute connaissance de cause.

Les trois juges d’instruction menés par Renaud Van Ruymbeke ont demandé aux autorités suisses de mener des perquisitions au siège d’AMS et d’interroger ses dirigeants, une requête qui est pour l’heure restée lettre morte, selon une copie de la demande d’entraide que Reuters a pu consulter et selon une personne informée du dossier.