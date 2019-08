LES VERTUS DE L’AIL

Bien connu pour repousser les vampires – et accessoirement les prétendants si on en abuse, l’ail est également un aliment de choix pour votre santé… et votre beauté ! Antibactérien, anti-inflammatoire, bon pour la ligne et excellent pour les ongles ou les cheveux, il regorge en effet de propriétés plus incroyables les unes que les autres. Découvrez sans plus attendre les bienfaits de l’ail les plus remarquables et faites table rase des idées reçues à son sujet !

Pour soigner les verrues

Grâce à ses propriétés antivirales, l’ail cru ou sous forme d’huile est un excellent remède naturel contre les verrues. Hachez finement une gousse d’ail et déposez la purée sur la verrue. Contenez l’ail dans une compresse. A renouveler jusqu’à guérison. Comptez environ 2 à 3 semaines. Vous pouvez aussi utiliser de l’huile essentielle d’ail et en déposer une goutte sur la verrue.

Pour lutter contre l’acné

L’acné est une inflammation de la peau. Les vertus antiseptiques et antibactériennes de l’ail permettent d’éviter la surinfection et accélérer la guérison en complément d’un traitement médical. Il est nécessaire de manger régulièrement de l’ail ou de faire des cures de capsules. Nos grand-mères appliquaient une gousse d’ail directement sur les boutons.

Pour les ongles

Pour soigner vos ongles abimés, cassants et ternes, frottez-les le soir pendant une semaine à l’ail. En complément de ce traitement, massez vos ongles à l’huile d’olive et au jus de citron.

Pour les cheveux

L’ail permet d’assainir le cuir chevelu, de lutter contre les pellicules. De plus il favorise la vitalité des bulbes et améliore la pousse des cheveux. Pour fabriquer une huile antichute de cheveux, faites une purée de 5 gousses d’ail, ajoutez 50 ml d’huile d’olive. Laissez reposer pendant 2 jours. Posez cette huile en masque pendant 30 minutes avant de vous laver les cheveux.