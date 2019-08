Morts de 2 détenus à Rebeuss: Ce que révèle l’autopsie

Les deux détenus Babacar Mané et Cheikh Ndiaye de la chambre 11 de la maison d’arrêt de Rebeuss sont morts d’une crise cardiaque par électrocution. C’est que révèle les résultats de l’autopsie qui décèle « des légions de brûlure électrique au cerveau et à l’épaule droite, congestion généralisée et intense des visières secondaires et une défaillance cardio-cricuhetone brute ».

Les deux détenus, âgés de 19 ans et 18 ans, décédés, mardi dernier ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour vol.