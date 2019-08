Petrotim : Pourquoi Caldwell villipende Timis et Aliou Sall

L’une des gorges profondes de la chaîne britannique Bbc dans son documentaire intitulé : « Scandale à 10 milliards de dollars », était Philip Caldwell, ancien gestionnaire de fortune de Frank Timis. Ce qu’on ne savait pas c’est pourquoi l’ex collaborateur de l’homme d’affaires autralo-roumain a fait des révélations explosives contre son ancien patron.

La Lettre du continent dans son édition d’hier, intitulé : » Les coulisses de l’affaire Aliou Sall-Timis », il est dit qu’à l’origine des révélations sur les avantages concédés à Frank Timis dans l’Offshore sénégalais, se trouve un conflit entre l’homme d’affaires Frank Timis et son gestionnaire de fortune, Philip Caldwell. C’estdonc une affaire de règlement de comptes entre deux ex-collaborateurs dans laquelle s’est retrouvée Aliou Sall.

Les confidences faites à la journaliste Mayeni Jones sont la conséquence d’un violent conflit entre le gestionnaire de fortune Philip Caldwell et Frank Timis, qui a débuté en 2017. Philip Caldwell gère depuis le début des années 2000 le patrimoine de Timis, depuis Guernesey. En 2017, inquiet des perspectives du Brexit, Franc-k a souhaité rapatrier sa fortune en Suisse, où Caldwell dispose également des bureau. C’est là que les problèmes entre les deux hommes d’affaires commencent. L’affaire n’est pas à l’avantage de Timis. L’opération, très complexe, s’est avérée extrêmement coûteuse, au grand d’am du milliardaire australe-roumain, qui a alors brutalement rompu avec son gestionnaire de fortune. Les conditions de séparation sont négociées à l’amiable et en secret. Frank s’engage à ne pas porter plainte contre Caldwell, en échange de la restitution par ce dernier de toutes les parts qu’il détenait dans les multiples sociétés de l’homme d’affaires. Cette fois-ci, les conditions posées par Timis n’arrangent pas Caldwell. L’exigence de Timis affaiblit Caldwell. La suite on le connait. Un an plus tard, Philip Caldwell témoigne contre son ancien client devant les camera de la Bbc.