Une présentatrice télé présente ses excuses après avoir comparé son collègue noir à un gorille

Alex Housden, animatrice de la matinale de la chaîne locale de télévision KOCO d’Oklahoma City, a présenté ses excuses en direct après un commentaire raciste visant son co-animateur afro-américain.



Lors de la diffusion d’un reportage sur un bébé gorille dans un zoo, Alex Housden s’était exclamée « il te ressemble un peu » en s’adressant à Jason Hackett. Un commentaire qui, s’il ne se voulait pas volontairement raciste, reprend la rhétorique xénophobe visant les personnes noires.

La présentatrice en larmes

Le lendemain, les deux co-présentateurs sont apparus à l’antenne côte à côte pour évoquer l’incident.

En larmes, Alex Housden a présenté ses excuses, à son collègue mais également à toutes les personnes blessées : « j’ai dit quelque chose hier qui était inconsidéré, inapproprié et j’ai blessé des gens […] j’aime notre communauté et je veux vous dire, du fond de mon cœur, que je m’excuse pour ce que j’ai dit. Je sais que c’était mal et je suis vraiment désolée ».

Des excuses acceptées par Jason Hackett, qui a tout de même reconnu avoir été « profondément blessé ». « Je veux qu’on en tire un enseignement. La leçon c’est que les mots comptent », a-t-il ensuite ajouté, insistant sur l’importance de l’éducation.

« Nous devons comprendre les stéréotypes, nous devons comprendre le passé de chacun, les mots qui font mal, les mots qui blessent profondément. Et nous devons trouver le moyen de remplacer ces mots par de l’amour », a poursuivi l’animateur. Et de souligner : l’éducation devrait être utilisée « non pas pour blesser ou pour diviser mais pour construire une union parfaite ».

Interrogé par le Washington Post, le président de la chaîne Brent Hensley, a refusé de dire si Alex Housden avait été sanctionnée suite à ce dérapage.