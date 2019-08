(FILES) - A photo taken on December 19, 2012 shows Senegalese Justice minister Aminata Toure speaking before the parliament in Dakar. Former minister Aminata Toure has been appointed Senegal's Prime minister on September 1, 2013 and will replace Abdoul Mbaye. AFP PHOTO / SEYLLOU

Aminata Touré charge Sonko: « C’est un affabulateur » Aminata Touré, la présidente du Conseil économique, social et environnementale a réagi à la dernière du leader de Pastef. Elle dresse son portrait robot, avec force détails. « Ousmane Sonko est un manipulateur, un calomniateur, quelqu’un d’insolent et affabulateur”.“Sonko est un politicien au sens non acceptable du terme, dont les convictions sont à géométrie variable. Il veut arriver à tout prix et il est prêt à tout pour cela. Sa stratégie, c’est d’inventer et créer du faux, en se disant qu’il réussira toujours à embarquer certains. Et si cela échoue comme avec les 94 milliards, il recommence ailleurs”, déclare-t-il dans un entretien accordé à Enquête. Selon Mimi Touré, l’insolence et l’affabulation sont ses stratégies d’opposition. L’ancien premier ministre d’ajouter : “ Sonko tient coûte que coûte à devenir leader de l’opposition. Il pense qu’il y parviendra, en faisant dans l’extrémisme et l’insolence”. Or, pour Mimi Touré, “on ne construit pas un avenir politique dans l’insolence et la calomnie”. “Ce n’est pas notre culture démocratique et il s’en rendra compte à ses dépends”, avise-t-elle. Partager Facebook

