Année scolaire apaisée, suivi des accords : Cheikh Kanté désigné médiateur

Le chef de l’Etat a désigné le ministre en charge du Plan Sénégal Emergent (Pse) comme médiateur de la crise scolaire. Cheikh Kanté aura entre autres missions, selon L’AS, qui donne la nouvelle, de faire le monitoring et le suivi des accords signés avec les enseignants depuis 2014. Il faut dire que la réforme constitutionnelle opérée juste après la réélection du président Macky Sall en février et portant suppression du poste de Premier ministre a eu des conséquences sur le processus du dialogue entre le G6 et le gouvernement du Sénégal. Mouhamad Boun Abdallah Dionne alors Premier ministre, avait mené de main de maître le dialogue qui avait débouché sur la signature de plusieurs accords entre le gouvernement et les syndicats d’enseignements regroupés autour du groupe des six (G6). Avec la suppression du poste de Pm, l’horizon commençait à s’assombrir. Le gouvernement et les syndicats n’ont pas évalué le protocole d’accords constitué de six points, signé le 30 avril 2018. C’est ainsi que le président Macky Sall a misé sur le ministre en charge du (Pse), Dr Cheikh Kanté. Désormais, il revient à l’ancien Directeur général du Port de Dakar de procéder à l’évaluation et au monitoring du protocole d’accords et de rendre compte au président Macky Sall.