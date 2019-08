Ayo Baldé l’ex de Monzir Niasse refait surface en tenue aguicheuse

Ayo Baldé a été dévoilée aux sénégalais à cause de sa rupture avec le jet-setteur sénégalais Monzir Niasse et tout le monde se souvient encore de cette histoire.

Aujourd’hui, la beauté gambienne semble avoir tourné la page en se consacrant pleinement à sa vie et aux choses qui la rendent heureuse. Parmi celles-ci, se trouve la mode et c’est à juste titre qu’Ayo Baldé poste régulièrement des photos et vidéos sur lesquelles on la voit jouer à la top-model. Admirez la beauté gambienne à travers la finesse et la sveltesse d’Ayo Baldé.