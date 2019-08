Cristiano Ronaldo invite Lionel Messi à dîner

Les tirages au sort et les soirées de remise de prix de football peuvent souvent être des évènements ennuyeux, avec pleins de discours et de montages de buts.

Mais quand deux des plus grands joueurs de tous les temps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, acceptent de s’asseoir autour d’une même table lors de la remise des prix de l’Uefa.

Le fait que l’attaquant portugais ne soit plus un joueur de la Liga – évoluant désormais avec la Juventus Ronaldo- et Messi toujours au Barcelone, a fait naître un sentiment d’affection entre les deux joueurs, qui ont partagé leurs plaisanteries et leurs rires.

Il était presque difficile d’imaginer que les deux étaient de si grands rivaux pendant les neuf années de Ronaldo au Real Madrid et au cours de la dernière décennie de Ballon d’Or qui récompense le plus grand joueur du monde.

« Nous avons partagé la scène pendant 15 ans. Je ne sais pas si cela s’est déjà produit auparavant, les deux mêmes joueurs sur la même scène tout le temps, » dit Ronaldo.

« Bien sûr, nous avons une bonne relation. On n’a pas encore dîné ensemble, mais j’espère qu’à l’avenir, nous le ferons souvent. Nous avons eu cette bataille en Espagne. Je l’ai bousculé et il m’a bousculé aussi. C’est bon de faire partie de l’histoire du football », a ajouté la star portugaise.

Avec de touchantes démonstrations d’affection comme celle-ci, qui oserait suggérer qu’ils ne s’entendent pas ?