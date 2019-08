Nems aux crevettes*

Recette de nems aux crevettes

Préparation : 40 min

Repos: 1h au réfrigérateur (optionnel)

Cuisson : 20 min

Difficulté : moyenne

Coût : moyen

Ingrédients :

Pour 30 pièces environ:

300 g de crevettes cuites ; Quelques feuilles de persil (1/4 de bouquet maximum) ; quelques feuilles de coriandre ; 3 gousses d’ail ; 1 oignon ; sel ; poivre ; 50g de carotte râpée ; 100g de vermicelles de soja ; 20g de champignons noirs ; 1 cuillère à soupe de sauce soja ; 1 œuf ; 30 galettes de riz ; 30 cl d’huile pour la friture des nems.

Accompagnement :

De la salade ; quelques feuilles de menthe.

Pour la sauce:

3 cuillères à soupe de sauce nuoc mam

1 cuillère à café de vinaigre

1/2 cuillère à café de sucre

Une pincée de piment

1 gousse d’ail

1 cuillère à café de carotte râpée

Préparation:

Préparation de la farce :

Décortiquer les crevettes cuites. Mettre dans un robot et mixer pendant quelques secondes. Ajouter l’ail, le persil et la coriandre émincés. Ajouter une pincée de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de sauce soja. Mixer encore pendant quelques secondes. Ajouter la carotte râpée et l’oignon finement haché. Mélanger.

Tremper les champignons et les vermicelles dans de l’eau tiède pendant 15 min. Égoutter et émincer finement. Vous pouvez aussi les faire passer au mixeur quelques secondes.



Ajouter à la préparation précédente (mélange de crevettes, carottes, etc.). Ajouter l’oeuf battu (il permet de lier la farce). Bien mélanger. Goûter l’assaisonnement. Rajouter du sel si besoin.



Réserver cette farce.

Réalisation des nems :

Mettre de l’eau tiède dans un grand bol. Y plonger les galettes de riz une à une pendant 20 secondes. Cela permet de les ramollir. Si vous en mettez plusieurs en même temps elles resteront collées!

Retirer et déposer sur un torchon propre qui va ainsi absorber l’eau en trop.



Ajouter une cuillère à soupe de farce en bas de la galette.



Rouler un tour en serrant bien fort.



Rabattre les deux côtés.



Rouler à nouveau jusqu’au bout en serrant toujours très fort.



Recommencer avec une autre galette de riz jusqu’à ce que la farce soit terminée.

Réserver au réfrigérateur pendant 1 h. Cela les rendra bien fermes afin qu’ils ne gonflent pas trop à la cuisson.

Préparation de la sauce:

Mélanger la sauce nuoc mam avec la gousse d’ail finement émincée, le sucre, une pincée de piment, la cuillère à café de carotte râpée et de vinaigre. Bien mélanger.

La cuisson:

Faire chauffer l’huile. Cuire les nems 5 min environ en les retournant régulièrement. Les nems sont cuits lorsqu’ils sont bien dorés sans être cramés. Retirer et déposer sur du papier absorbant.

Service :

Mettre sur une assiette quelques feuilles de salade et de menthe. Déposer quelques nems dessus. Mettre la sauce nuoc mam dans un petit bol.

Déguster les nems en les plongeant dans la sauce nuoc mam et en les enroulant de feuilles de salade et de menthe.

Bon appétit!