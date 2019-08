Wanted : Où est passée Ya Awa de la 2STV ?

Depuis un certain temps, les internautes et les téléspectateurs ne voient plus la belle Ya Awa au niveau de la lucarne de la 2STV.Sa défection pour le moins attendue à l’émission « Vous et Nous » suscite bien des curiosités de la part des Sénégalais. Senegal7 qui fouine partout s’est fait le point d’honneur de lancer ce wanted pour enfin retrouver la belle et très belle Ya Awa. Car, les téléspectateurs qui ont jeté leur dévolu sur l’émission « Vous et Nous » ne la voient plus à l’œuvre dans ses belles prestations. Nos radars ont tenté de l’avoir au Téléphone mais en vain. Nos correspondants à Dakar et dans les régions ont été mis à contribution mais rien. Nos réseaux hyper sophistiqués ont été mis en branle mais rien n’y fit.Par ces temps-ci, on ne peut voir l’ombre de la belle Ya Awa et aucune information ayant trait aux motifs de son absence ne nous est parvenue à Senegal7.Mais comme on ne lâche jamais le morceau quand l’occasion se présente, nos recherches se poursuivent. Nous y reviendrons plus amplement et avec tous les ingrédients y afférant.