Nouvelles nominations: Nouveau malaise à l’Ige

Un vent de révolte souffle à nouveau à l’Inspection générale d’État (Ige). Alors que la nomination du directeur général de l’École nationale d’administration (Ena), Cheikh Awa Balla Fall, et de l’ancien gouverneur de Dakar, Mouhamed Fall, avait fini d’installer le malaise dans ce corps d’élite, l’Ige a accueilli d’autres nominations grâce au fameux tour extérieur. Il s’agit de l’Inspectrice du Travail, Mame Khar Diallo, le Magistrat Amadou Tall et un enseignant du nom de Diakhaté qui était au Bureau organisation et méthode (Bom). Libération qui rapporte l’information renseigne qu’au sein de l’Ige, ce n’est pas le profil des personnes nommées qui posent problème. Loin s’en faut. C’est plutôt la procédure utilisées qui irrite plus d’un. Ces nominations sont vivement contestées au motif qu’elles sont inappropriées dans la forme.