Ouzin Keita traîné en justice

Ouzin Keita est dans de sales draps. Le chanteur fait l’objet d’une plainte devant le procureur. Il est pour outrage public à la pudeur. Le collectif Ànd Sàmm Jikko Yi reproche à Ouzin Këita d’avoir porté deux tenues attentatoires et extravagantes lors de sa soirée organisée le samedi 24 août au Cices. Des habits qui, selon le collectif, sont dignes « d’un Drag Queen et heurtent le corps social de notre pays dans sa conscience et ses dogmes. ». Dans la plainte, il est mentionné que « ces actes sont réprimés par l’article 318 du code pénal.»