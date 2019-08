Salah énerve Sadio, Klopp lui donne raison

La raison de sa colère ? L’égoïsme exacerbé de son coéquipier Mohamed Salah, qui s’est une nouvelle fois distingué par sa très forte propension à « oublier » de faire la passe ses partenaires mieux placer pour marquer, dont une fois, sans doute celle de trop, où Sadio Mané était véritablement seul face au but vide, l’Egyptien choisissant de se mettre sur son mauvais pied avant de perdre le ballon. En plus de devoir céder sa place malgré le comportement déplorable de Salah, Sadio Mané n’en pouvait plus et a déversé son trop plein de colère sur le banc de touche, expliquant avec force détails, comment Salah avait décidé de fermer les yeux sur cette opportunité de passe.