La luxueuse villa de Comba Gawlo Seck

Très connue pour quelqu’un qui protège bien sa vie privée, la vidéo de son immense villa ne vient ni des journalistes mais de la Diva elle-même. Goumba Gawlo a filmé quelques parties de son lieu de vie notamment sa chambre à coucher pour le grand plaisir de ses fans.

Une gigantesque villa qui surprend la toile. Des tableaux d’art et des photos de l’intérieur de sa maison hors de prix pour décorer la villa. L’intérieur d’une maison minimaliste et entièrement blanc aux allures de cathédrale. Et pour se faire plaisir, elle ne lésine pas sur les moyens avec une immense piscine pour se rafraîchir.

« J’ai décidé de vous faire faire une petite visite dans ma maison. Un petit relax rek « , a laisse entendre la chanteuse dans vidéo que nous partageons avec vous…

Regardez !