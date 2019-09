Mercato: Mbaye Diagne à Anderlecht en prêt

Anderlecht est sur le point de conclure l’arrivée de Mbaye Diagne, meilleur buteur du championnat turc la saison dernière où il a flambé avec Kasimpasa avant de débarquer à Galatasaray en janvier contre 13 millions d’euros bonus compris.

Il ne reste que quelques petits détails à régler pour que les différentes parties puissent signer un accord. Cela devrait se faire ce lundi. A priori, il serait question d’un prêt avec option pour un joueur qui n’avait plus d’avenir à Galatasaray où on célèbre ce dimanche l’arrivée de Radamel Falcao.

Âgé de 27 ans (il en aura 28 en octobre), Mbaye Diagne est un pur numéro 9 qui a appartenu durant 3 saisons à la Juventus (2012-15) où il était arrivé à l’âge de 20 ans. C’est également un fameux globe-trotteur puisque, outre la Turquie et l’Italie, il a évolué en France, en Arabie saoudite, en Hongrie, en Chine et en… Belgique. Lors de sa période turinoise, il a été prêté six mois au Lierse en 2014 (7 buts en 11 matches) et six mois à Westerlo la saison suivante (3 buts en 11 m.). C’est depuis son arrivée à Kasimpasa en janvier 2018, où il a été le coéquipier de Trezeguet, que Diagne a trouvé une fameuse régularité devant le but adverse.