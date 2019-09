Gambie : Deux Sénégalais arrêtés pour vandalisme

Deux Sénégalais ont été inculpés et détenus en Gambie pour destruction de biens d’autrui et vandalisme. Parmi les 37 personnes arrêtées en Gambie, le mois dernier, et qui sont aujourd’hui inculpées pour destruction de biens d’autrui et vandalisme lors de heurts en fin juillet, figurent deux Sénégalais, vendeurs au marché de Serrekunda. Il s’agit de Bassirou Gaye et Malick Tine, vendeurs de chaussures au plus grand marché de la capitale gambienne