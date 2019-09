Kevin Hart grièvement blessé dans un accident de voiture

Le comédien et acteur Kevin Hart a été transporté à l’hôpital avec des « blessures graves au dos » dimanche à la suite d’un accident de voiture à Los Angeles.

Selon la California Highway Patrol, Hart conduisait sa Plymouth Barracuda de 1970 sur l’autoroute Mulholland au moment de l’accident.

Le conducteur, Jared Black, a perdu le contrôle de la voiture et celle-ci est tombée sur un talus, selon le rapport.

Black a également subi de graves blessures au dos. Une troisième passagère n’a pas été blessée.

Une controverse sur les Oscars

Black, le fiancé de la troisième passagère, Rebecca Broxterman, ne conduisait en état d’ébriété ni sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident, selon les premières analyses.

Hart a été emmené au centre médical de l’hôpital Northridge et le chauffeur a été conduit dans un autre hôpital, selon le rapport de patrouille.

Hart est connu pour ses rôles comiques dans des films tels que Ride Along et The Secret Life of Pets.

Copyright de l’image THADDAEUS MCADAMS Image caption Kevin Hart et Sean Combs alias P. Diddy assistent à la finale des All-Star de la NBA le 18 février 2018 à Los Angeles, Californie.

Il s’est retiré de l’organisation de la cérémonie des Oscars de cette année à la suite d’une controverse sur de vieux tweets homophobes.

L’homme de 40 ans a dit qu’il ne voulait pas être une distraction et qu’il était « désolé d’avoir blessé des gens ».

La cérémonie s’est déroulée sans hôte.