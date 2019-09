La trouvaille de Wally contre ses détracteurs

Wally Seck ne répond plus aux critiques de ses détracteurs. De l’audio de Pape Diouf, aux critiques de Mame Goor Diazaka, l’artiste n’a jamais pipé mot pour leur adresser une réplique. Au contraire, il emploie une nouvelle stratégie futée pour les recadrer indirectement.

S’il s’agit de Wally Seck, Mame Goor Diazaka est toujours là pour le recadrer. Se considérant comme un aîné pour le Faramareen, le chanteur rufisquois ne manque pas l’occasion de donner son point de vue sur l’accoutrement de Wally, sa musique ou sur Thione Seck. Ainsi, pour lui rendre la pareille, Wally Seck opte pour une autre méthode.

Pour régler le cas de Diazaka, il a invité le fils de l’artiste à le rejoindre sur scène afin qu’ils fassent un duo ensemble. Touché, Talla Diazaka n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Wally Seck qui ne cessait de lui distribuer des billets de banque. Au lendemain de cette soirée, le geste du fils de Thione était sur toutes les lèvres. D’ailleurs, les internautes se mettaient à décrier Mame Goor Diazaka dans les commentaires.

Amath Samb

La relation entre Wally Seck et Pape Diouf s’est détériorée à cause d’un vocal qui avait fuité sur les réseaux sociaux. Dans cet audio, on a attribué des propos incendiaires au lead vocal de la Génération Consciente, adressés à Wally Seck. Toutefois, mis à part l’interview avec Senego, Wally n’a jamais voulu s’y prononcer.

Interpellé par Senego sur cette affaire, il a éludé, tenant juste à préciser : « Je ne réponds plus, les Sénégalais le font pour moi. » Mais, il ne s’est pas limité là. Wally Seck est allé dans le fief de Pape Diouf pour s’y produire dans un concert au stade Alassane Djigo de Pikine, avant d’inviter Amath Samb, l’ex compagnon de son rival sur sa scène.

Sacré Wally !