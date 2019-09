Navas, Icardi, Rongier, Gustavo… la folle fin de mercato

Icardi le joli coup du PSG, Rongier ne renforce pas l’OM, Navas signe à Paris, Areola part au Real, Luiz Gustavo prend la route de Fenerbahçe, Falcao libéré par Monaco pour Galatasaray… Voici le Top 12 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l’actu de ces 24 heures.

Le mercato estival a fermé ses portes ce lundi 2 septembre à minuit en France et dans la majorité des pays européens. Les clubs ont bougé jusqu’à la dernière minute. Pour ne rien rater des transferts, Maxifoot vous propose de retrouver les gros dossiers du jour et le résumé des principales informations de ces dernières heures, avec les transferts officiels et les rumeurs à connaître !

1. Icardi, le dernier joli coup du PSG (officiel)

Le Paris Saint-Germain termine son mercato d’été en beauté ! Comme pressenti tout au long de cette journée, l’attaquant de l’Inter Milan Mauro Icardi rejoint bel et bien le club de la capitale ! En conflit avec la formation italienne depuis plusieurs mois, l’international argentin débarque au sein du champion de France dans le cadre d’un prêt d’un an avec une option d’achat fixée à 70 millions d’euros. «Je remercie le Paris Saint-Germain pour la confiance qui m’est témoignée. J’aurai à coeur de tout donner pour aider ma nouvelle équipe à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Le PSG est devenu une place forte du football international, qui a attiré de très grands joueurs ces dernières années. La dynamique de performances est très forte à Paris, les ambitions sont très élevées et je suis certain que toutes les conditions sont réunies pour aller encore plus haut», a fait savoir le néo-Parisien. Pour valider ce mouvement, le buteur a accepté de prolonger son contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2022.

2. Rongier ne rejoindra pas l’OM !

Coup de théatre dans le dossier Valentin Rongier ! Pour compenser le départ de Luiz Gustavo à Fenerbahçe, l’Olympique de Marseille s’activait pour s’attacher les services du milieu de terrain du FC Nantes. Mais si le capitaine des Canaris a fait son arrivée à Marseille ce lundi, les deux formations n’ont jamais réussi à trouver un accord pour son transfert. Malgré des discussions pendant de longues heures, l’OM et Nantes n’ont pas été capables de s’entendre, avec la gourmandise du président nantais Waldemar Kita concernant la plus-value sur la future revente du joueur. Et selon les informations du média 20 Minutes, le joueur a décidé de stopper les négociations et de retourner à Nantes ! Alors que l’hypothèse d’un transfert en tant que joker était évoquée, ce dossier serait même définitivement refermé.

3. Navas signe à Paris !

Son arrivée ne faisait plus aucun doute, elle est désormais officielle : Keylor Navas est le nouveau gardien du Paris Saint-Germain ! Arrivé dans la matinée au siège du PSG, le portier costaricien s’est engagé ce lundi pour les quatre prochaines saisons avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2023. Doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid, Navas débarque à Paris pour retrouver un statut de numéro 1. Il sera épaulé par Sergio Rico, prêté par le FC Séville avec option d’achat.

4. Areola est Madrilène !

C’était attendu, c’est désormais officiel : Alphonse Areola est prêté au Real Madrid ! Le Paris Saint-Germain annonce ce lundi le départ de son gardien vers l’Espagne. Comme prévu, son prêt ne contient pas d’option d’achat. Poussé dehors par l’arrivée de Keylor Navas, l’international français sera la doublure de Thibaut Courtois dans la capitale espagnole. Une situation loin d’être idéale…

5. Luiz Gustavo quitte l’OM pour Fenerbahçe

Comme pressenti ces derniers jours, le milieu de terrain Luiz Gustavo a quitté l’Olympique de Marseille pour Fenerbahçe à l’occasion de ce mercato d’été. Recruté pour environ 6 millions d’euros, le Brésilien a signé un contrat de 4 ans en faveur de la formation turque. Si le départ de l’ancien joueur du Bayern Munich représente une perte sur le plan sportif, l’OM, confronté à des problèmes avec le fair-play financier de l’UEFA, va tout de même économiser son salaire XXL, estimé à 500 000 euros par mois.

6. Signé par Galatasaray, Falcao a été laissé libre par Monaco

Comme prévu depuis plusieurs jours, l’avant-centre Radamel Falcao a quitté l’AS Monaco ce lundi pour Galatasaray. Selon le communiqué officiel de la formation turque, le club de la Principauté a accepté de libérer l’international colombien de sa dernière année de contrat ! Un joli geste de la part des dirigeants monégasques. De son côté, le buteur a signé un bail de trois ans en faveur de sa nouvelle équipe. Pour rappel, l’ASM avait déjà anticipé le départ de son ex-capitaine avec la récente arrivée de Jean-Kevin Augustin, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig.

7. Meunier et Paredes restent à Paris

Dans la dernière ligne droite de ce mercato d’été, le latéral droit Thomas Meunier et le milieu de terrain Leandro Paredes ont été présentés comme des possibles candidats à un départ du Paris Saint-Germain. Mais selon les informations de la radio RMC ce lundi, les deux hommes vont rester au sein du club de la capitale. En effet, l’international belge va poursuivre son aventure avec le PSG en raison de la volonté de la Juventus Turin de conserver Mattia De Sciglio. Et de son côté, l’Argentin va également continuer à jouer pour le PSG et représentera une solution de remplacement pour l’entraîneur parisien Thomas Tuchel.

8. Rennes dépense 26 M€ pour Martin et Raphinha !

Comme nous vous l’annoncions dimanche, Jonas Martin a bel et bien quitté Strasbourg pour rejoindre Rennes. Le club breton a officialisé la nouvelle ce lundi, avec un transfert estimé entre 3,5 et 5 millions d’euros. Martin arrive donc pour pallier le départ de Benjamin André, transféré à Lille, et Ismaïla Sarr, vendu à Watford, sera quant à lui remplacé par Raphinha (22 ans). Pour arracher l’ailier au Sporting Portugal, le SRFC a déboursé 21 millions d’euros ! Un mercato d’été terminé en beauté par Rennes !

9. Une nouvelle recrue arrive à Nice dans cette fin de mercato.

Le Gym annonce la signature du milieu de terrain du Paradou AC, Hicham Boudaoui. Le club azuréen ne précise pas la durée de son contrat, mais un bail de quatre ans était évoqué ces derniers jours. Son transfert est estimé entre 3 et 4 millions d’euros. Sixième recrue des Aiglons, le jeune international algérien est aussi le troisième champion d’Afrique, avec Youcef Atal et Adam Ounas, dans les rangs niçois.

10. L’appel du pied de Ménez à la L1

Après 19 mois au Mexique, Jérémy Ménez a décidé de quitter le Club América. Désormais libre de tout contrat, l’attaquant français ouvre la porte à un retour en France. «Oui pourquoi pas. J’ai 32 ans maintenant, on commence à se faire un peu vieux mais il y a toujours une grande motivation. Le plus important, c’est le projet et on verra bien», a confié l’ancien Parisien sur beIN Sports. Parti en 2014 du PSG pour le Milan AC, le natif de Longjumeau était revenu en France du côté de Bordeaux en 2016-2017, avant de rejoindre Antalyaspor. Son nom est évoqué à Nîmes ces derniers jours. «Il fait beau là-bas. C’est le Sud, non ?», a glissé Ménez avec le sourire.

11. Ben Arfa avec Ribéry ?

Libre de tout contrat depuis son départ de Rennes en juin, Hatem Ben Arfa n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute. Selon Sky Italia, le milieu offensif français dispose toutefois d’une belle piste puisque la Fiorentina apprécie son profil. L’ancien Rennais rejoindra-t-il Franck Ribéry chez la Viola ? Cet été, le nom de HBA a été évoqué du côté du FC Séville, du Betis Séville, de la Sampdoria, du Genoa, de Fenerbahçe ou encore du Havre. Ces derniers jours, Nice a également songé à un retour, avant d’abandonner cette piste.

12. Blas débarque à Nantes pour 8 M€

Malgré les négociations qui ont échoué avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Valentin Rongier, le FC Nantes avait anticipé le départ de son milieu de terrain avec l’arrivée de Ludovic Blas en provenance de Guingamp ce lundi. Recruté pour environ 8 millions d’euros, le jeune espoir français a signé un contrat jusqu’en juin 2024 avec les Canaris. Une belle recrue pour les Canaris afin de renforcer l’entrejeu.

C’est officiel : – Le gardien du FC Séville, Sergio Rico, est prêté avec option d’achat au PSG. – L’ailier du Paris Saint-Germain Jesé a été prêté au Sporting Portugal.

Le milieu de terrain Sanjin Prcic a signé un contrat de trois ans en faveur de Strasbourg. L’ancien Rennais a été recruté pour moins d’un million d’euros en provenance de Levante.

Amiens a recruté le défenseur central Aurélien Chedjou (Basaksehir). – L’OM prête son latéral gauche Christopher Rocchia à Sochaux.

Le milieu offensif Robert Navarro a été vendu par l’AS Monaco à la Real Sociedad. – Brest a bouclé le recrutement du défenseur central Jean-Kevin Duverne en provenance de Lens.

L’attaquant de Dijon, Benjamin Jeannot, a signé pour 4 ans à Caen. – L’attaquant Mounir Chouiar quitte Lens pour rejoindre le DFCO jusqu’en juin 2022, avec une année de plus en option, tandis que Jules Keita effectue le chemin inverse. –

Le milieu offensif d’Arsenal Henrikh Mkhitaryan a fait l’objet d’un prêt payant, estimé à 3 millions d’euros, sans option d’achat à l’AS Roma.

Le Milan AC et l’Eintracht Francfort ont trouvé un accord concernant l’attaquant Ante Rebic. Le Croate prend la direction du club italien dans le cadre d’un prêt de deux ans. Et dans le même temps, le buteur milanais André Silva effectue le chemin inverse, également en prêt pour deux ans. –

Le milieu de terrain Mario Lemina a été prêté par Southampton à Galatasaray avec une option d’achat fixée à 16 millions d’euros.

L’ailier de Leicester Rachid Ghezzal a été prêté avec option d’achat à la Fiorentina. – Prolongé jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain du FC Barcelone Rafinha a été prêté au Celta Vigo.

Le FC Barcelone a recruté le jeune milieu offensif de Las Palmas Pedri pour 5 M€. Il a été prêté pour un an à la formation de D2 espagnole. –

Le milieu de terrain de l’AS Roma Maxime Gonalons a été prêté à Grenade. – Le FC Valence a recruté le latéral droit du Sporting Portugal Thierry R. Correia pour 12 M€.

Libre, l’attaquant Fernando Llorente a signé 2 ans à Naples. – L’avant-centre de l’Atletico Madrid Nikola Kalinic a été prêté avec option d’achat à l’AS Roma.

Le buteur Patrik Schick a été prêté par l’AS Roma au RB Leipzig avec une option d’achat fixée à 29 M€. – Le latéral droit de Manchester United, Matteo Darmian, a signé 4 ans à Parme.

L’attaquant de West Ham Chicharito rejoint le FC Séville. Un transfert estimé à 9 M€. – Le défenseur de Naples, Vlad Chiriches, rejoint Sassuolo en prêt avec option d’achat obligatoire (11 M€).

Le défenseur central du FC Séville, Simon Kjaer, est prêté à l’Atalanta Bergame. – Schalke 04 a vendu l’ailier Yevhen Konoplyanka au Shakhtar Donetsk.

Le jeune attaquant Bobby Duncan a été acheté par la Fiorentina en provenance de Liverpool.

Majorque a obtenu le prêt du latéral gauche de Chelsea, Abdul Baba Rahman.

L’ailier de Chelsea Kenedy a été prêté, avec option d’achat, pour l’exercice à venir à Getafe.

L’ailier de Naples Zinédine Machach a été prêté pour la saison à venir à Cosenza, en Serie B.

L’attaquant du Deportivo La Corogne Diego Rolan a été prêté à Juarez. Le TOP des bruits de couloir qu’il ne fallait pas rater :

En France : Longtemps annoncé à la Fiorentina, l’ailier Rémi Oudin va finalement rester à Reims.

À l’étranger : Le milieu de terrain du FC Barcelone Ivan Rakitic aurait refusé de rejoindre la Juventus Turin. – L’attaquant de Chelsea Michy Batshuayi a démenti un départ en prêt à Anderlecht. – Source: Maxifoo