Zeyna Ndour reprend une vieille chanson de sa mère

Belle et attirante, Zeyna Ndour est le portrait craché de sa mère, avant d’être sa complice. Toujours ensemble, mère et fille se soutiennent quotidiennement. Pour preuve, Zeyna ne cesse de remonter le moral à sa maman, lorsqu’elle traverse des moments difficiles. Artiste, Viviane privilège, elle aussi, Philippe et Zeyna Ndour, avant tout. A chaque fois que l’occasion se présente, elle se rend à Miami pour leur rendre visite. Une affection que ces enfants lui témoignent chaque année, à la célébration de son anniversaire. Sur cette vidéo, l’aînée de Viviane chantonne le tube de sa mère « Sant Yalla ». Touchée, la reine du Djoloff Band l’a partagée avec ses fans.