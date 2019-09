Banane et beauté

Délicieuse et exotique, la banane est aussi très riche en nutriments pour notre peau et nos cheveux. Retrouvez les conseils et les recettes beauté de Shirley Billot, la créatrice de Kadalys, une marque de cosmétiques aux actifs issus de ce fruit merveilleux.

La banane et ses vertus

« Avoir la banane » : l’expression populaire évocatrice n’est pas infondée. Symbole de liberté et d’abondance aux Antilles, la banane redonne le sourire grâce à toutes ses qualités. Nutritionnelles, bien sûr, mais il serait dommage de ne pas profiter de ses bienfaits pour notre bien-être comme pour notre peau et nos cheveux.

Particulièrement riche en potassium, mais aussi en vitamines C, B6 et B12, la banane est aussi une source de polyphénols antioxydants qui luttent contre les radicaux libres et ralentissent le vieillissement de la peau.

La banane a des vertus réparatrices et cicatrisantes. En usage externe, les peaux de banane ont la propriété de soulager toutes sortes d’affections dermatologiques : le psoriasis, l’eczéma et même les égratignures ou les échardes.

Shirley Billot est la fondatrice de Kadalys, première marque de cosmétiques à utiliser les vertus des actifs issus du bananier et de ses fruits. Elle nous donne ses conseils pour faire de la banane un allié de notre beauté.

La banane contre l’acné ou les verrues

Grattez l’intérieur d’une peau de banane avec un couteau pour recueillir la partie blanche, riche en acide malique et appliquez-la sur la lésion. Fixez avec un pansement et laissez agir toute la nuit.